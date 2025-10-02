Экс-глава волгоградской полиции закрепился на посту мэра Волгодонска





Дмитрий Вельможко, бывший начальник ГУ МВД по Волгоградской области, стал главой Волгодонска без приставки врио. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об этом накануне, 1 октября, озвучив кадровые назначения в структуре органов власти региона.

Напомним, Дмитрий Вельможко стал временно исполняющим обязанности главы Волгодонска в июле 2025 года. Перед этим Юрий Мариненко, возглавлявший ранее Волгодонск, ушёл в отставку. Одновременно местные депутаты провели реформу, разделив посты главы города и руководителя местной думы.



Дмитрий Вельможко был временным главой Волгодонска до завершения конкурса по отбору кандидатов на должность главы города.





Напомним, Вельможко был переведен в Волгоград из Ставропольского края в 2022 году и сменил на посту начальника ГУ МВД России по Волгоградской области Александра Кравченко, который ушел на повышение в Москву и в настоящее время служит в должности замминистра. Покинул свой пост экс-глава волгоградской полиции в мае 2025 года.



