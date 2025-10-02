Минобороны: 4 БПЛА сбили над Волгоградской областью

Минобороны отчиталось о перехвате 4 БПЛА в небе над Волгоградской областью. Всего в регионах отбили атаку 85 беспилотников:
13 – над территорией Республики Крым,
11 – над территорией Белгородской области,
10 – над территорией Саратовской области,
7 – над территорией Ростовской области,
2 – над территорией Пензенской области.
Напомним, Андрей Бочаров сообщил о повреждении обломками сбитого беспилотника дома и хозпостроек в Елани. Также в Новониколаевском районе загорелась трава. Пострадавших нет.
Волгоградский аэропорт ночью закрывали на прием и выпуск самолетов, утром 2 октября воздушная гавань заработала в штатном режиме.
