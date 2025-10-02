Яичница с помидорами подорожала для волгоградцев





Классический и любимый многими волгоградцами завтрак в виде яичницы с помидорами теперь будет обходиться немного дороже. По данным Волгоградстата, за неделю больше всего подорожали как раз те продукты, из которых можно было соорудить утренний перекус.

Так, стоимость десятка яиц выросла за неделю на 4% - до 68,43 рубля, а помидоры подорожали на 5,45% - до 117,49 рубля.

Также за минувшую неделю подросли цены на самое доступное мясо – курятину. Подорожание составило немногим более 1% (211,49 рубля). Меньше, чем на один процент выросли в цене рыба мороженая (252,87 рубля) и масло сливочное (1064,52 рубля).



Вермишель, в свою очередь, подешевела на 1,6% - до 71,13 рубля. Из группы овощей также выросли цены на свеклу и огурцы – соответственно, на 4,61% и 3,64%. Теперь килограмм свеклы стоит в среднем 33,4 рубля, а огурцов – 113,25 рубля.



Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!