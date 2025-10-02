



Глава региона прокомментировал ситуацию в регионе, где ночью 2 октября была объявлена беспилотная опасность.

- Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе зафиксировано возгорание сухой растительности, которое оперативно ликвидировано противопожарными силами. В р.п. Елань повреждены частное домовладение и прилегающие хозпостройки. Пострадавших нет, - заявил Андрей Бочаров.



Напомним, сегодня Росавиация закрывала аэропорт Волгограда на несколько часов. В настоящее время ограничения сняты.











Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!