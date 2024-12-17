



Волгоградские оперативники при поддержке росгвардейцев задержали жителя Краснодара, который подозревается в хищении крупной суммы у пенсионерки. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, 93-летняя волгоградка перечислила подозреваемому около 50 тысяч рублей.





Установлено, что задержанный обзванивал пенсионеров под видом сотрудника Роспотребнадзора и убеждал их в возможности получения компенсаций за приобретенные лекарственные препараты. Для возврата денег якобы необходимо было оплатить комиссию, налоговой сбор или страховку.

Полицейские установили, что операции проводились в Краснодаре. В результате оперативникам удалось установить личность и задержать предполагаемого преступника.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области