Расследования

Изъять и уничтожить: в магазинах Волгоградской области разыскивают тонны опасной красной икры

Расследования 17.12.2024 10:53
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17.12.2024 10:53


Россельхознадзор выявил факт поступления в реализацию более 2,6 тонн икры горбуши лососевой на территорию Волгоградской и Астраханской областей, а также в Калмыкию. Как сообщили V102.RU в ведомстве, зернистая соленая икра была произведена в Калужской области ООО «Тайм Фиш» и направлена в конце ноября в торговые точки в трех регионах. 
Однако при анализе системы «Меркурий» выяснилось, что  электронные ветеринарные сопроводительные документы на данную продукцию 10 декабря 2024 года были аннулированы в связи с тем, что она была произведена из нелогичного объема. Таким образом, икра горбуши была введена в оборот с использованием сырья неизвестного происхождения, что, в свою очередь, не обеспечивает прослеживаемость продукции при ее производстве и является нарушением.
Должностными лицами управления все записи журналов в системе «Меркурий» аннулированы. В адреса хозяйствующих субъектов направлены письма о необходимости изъятия некачественной и небезопасной продукции из оборота, ее утилизации или уничтожении. Предприятиям объявлены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований. Кроме того, по данным случаям проинформированы органы прокуратуры для принятия соответствующих мер реагирования в рамках компетенции и Роспотребнадзор по изъятию продукции из оборота.
Фото V102.RU (архив)

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