В Госдуме задумались о введении продуктовых карт для россиян





В Госдуме задумались о введении продуктовых социальных карт для россиян после появления такой меры поддержки в Калининградской области. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков изданию «Абзац».

По словам депутата, инициатива позволит обеспечить всеми необходимыми продуктами пенсионеров, многодетных семей с доходами ниже минимального размера оплаты труда.

- Государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Бюджет должен им компенсировать хотя бы часть затрат. Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни. Это добавит спокойствия, уверенности многодетным семьям, они будут увереннее себя чувствовать в условиях, когда цены довольно существенно растут на рынке, - поделился инициативой Аксаков.

К слову, 12 декабря губернатор Калининградской области уже анонсировал в регионе введение таких карт в 2025 году.