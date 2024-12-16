Общество

В Госдуме задумались о введении продуктовых карт для россиян

Общество 16.12.2024 14:35
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16.12.2024 14:35


В Госдуме задумались о введении продуктовых социальных карт для россиян после появления такой меры поддержки в Калининградской области. Об этом заявил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков изданию «Абзац».

По словам депутата, инициатива позволит обеспечить всеми необходимыми продуктами пенсионеров, многодетных семей с доходами ниже минимального размера оплаты труда. 

- Государство могло бы субсидировать такую социальную помощь регионам и поставщикам продуктов питания. Бюджет должен им компенсировать хотя бы часть затрат. Такая инициатива имеет здравую основу, так как люди, испытывающие нужду, будут в любом случае, при любых обстоятельствах знать, что они обеспечены соответствующим минимумом продуктов, товаров, которые необходимы им для жизни. Это добавит спокойствия, уверенности многодетным семьям, они будут увереннее себя чувствовать в условиях, когда цены довольно существенно растут на рынке, - поделился инициативой Аксаков. 

К слову, 12 декабря губернатор Калининградской области уже анонсировал в регионе введение таких карт в 2025 году. 

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