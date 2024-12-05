Эксперты спрогнозировали рост цен на белорусское сало на 20% в 2025 году





Российские эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на килограмм сала из Белоруссии в 2025 году. При этом, по самым скромным представлениям, сообщает «Парламентская газета», цены увеличатся на 20%. В текущем 2024-м белорусское сало уже подорожало на прилавках в России на 11% и стоит сегодня около 900 рублей за килограмм.

Согласно прогнозу руководителя оптово-розничного направления «Белмаркет» Эльмиры Карамышевой, 15% на нынешнюю стоимость произведенного в Белоруссии соленого сала накинут розничные продавцы. Оптовикам придется увеличивать цены за счет инфляции и увеличения транспортных расходов на доставку продукции в Россию.

К слову, по данным «Парламентской газеты», продолжится рост цен в 2025 году и на белорусскую молочку. В 2024 году республика повышала минимальные цены на экспорт этих продуктов 13 раз: дважды в марте, апреле и июле, один раз в июне, трижды в августе, еще раз в сентябре и дважды в октябре этого года. В итоге, к примеру, сливочное масло жирностью 80% и более к ноябрю стали продавать на 330 рублей дороже, а 72-процентное и менее — на 310 рублей.

– Они [Белоруссия ]вынуждены увеличивать цены на свою продукцию по отношению к стоимости доллара, что поднимает стоимость товаров в пересчете на рубли, – приводит издание пояснения председателя Национального союза защиты прав потребителей Павла Шапкина.