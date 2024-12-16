



В Волгограде дошло до суда дело о незаконном обустройстве круглосуточной автомойки под окнами 16-этажного здания по адресу: ул. им. академика Павлова, д. 2Б. Как сообщает ИА «Высота 102», муниципалитет подал иск о понуждении коммерсантов прекратить использование объекта не по назначению.

Согласно материалам дела, сооружение на территории микрорайона «Спартановка» было изначально согласовано властями как торговый объект, однако фактически используется владельцами для оказания услуг по мойке автомобилей.

Напомним, ранее редакция уже рассказывала о сложившейся здесь ситуации. Неожиданно выросшая посреди жилого массива автомойка стала во всех смыслах отравлять жизнь жильцов близлежащих МКД. Волгоградцы сообщали о едком химическом запахе и постоянном шуме от объекта.

После многочисленных жалоб собственников квартир в мае 2024 года власти пообещали призвать владельцев объекта к ответу.

Отметим, первое судебное заседание назначено на 9 января 2025 года. Дело рассматривается Арбитражным судом Волгоградской области.