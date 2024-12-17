Новая Москва становится магнитом для предпринимателей из регионов





Для региональных предпринимателей открытие своего бизнеса в столице может казаться делом рискованным из-за высокой цены коммерческой недвижимости. Если бы не одно приятное исключение, которым становится территория Новой Москвы. Здесь стоимость помещений для бизнеса ниже, чем в черте МКАД, а покупательский трафик ничем не уступает центральным локациям Первопрестольной.

Около 12 лет назад территория Москвы увеличилась в 2,5 раза за счет присоединенных земель, ранее входивших в Московскую область. За это время здесь построено более 25 млн квадратных метров жилья, социальные, бытовые, торговые и развлекательные объекты, станции метро, школы и поликлиники. Как следствие, число жителей увеличилось более чем в три раза и уже подбирается к отметке в 750 тысяч человек. А к 2035 году здесь будут проживать уже почти 1,5 млн человек. В большей части это семейные молодые пары с высокой потребительской активностью.

По итогам третьего квартала текущего года новые территории столицы продолжают удерживать лидерство по объему продаж новостроек. Для этого есть несколько причин. Во-первых, аналитики рынка недвижимости связывают это с ценовой доступностью: стоимость квадратного метра здесь минимум на 20% ниже, чем в старых границах столицы. После резкого подорожания новостроек в регионах, квартиры в Новой Москве уже конкурируют со строящейся недвижимостью в других мегаполисах страны. Вторая причина – развитая транспортная и социально-бытовая инфраструктура. Для многих региональных жителей немаловажным является и столичная регистрация.





Комплексный подход

Районы Новой Москвы разительно отличаются уровнем концепции и детальностью проработки от многих городов России, так как проектируются и возводятся по концепции 15-минутного города. Этот подход предусматривает, что все необходимое для жизни — школы, поликлиники, магазины, кафе, места для отдыха и занятий спортом — находятся в шаговой доступности. Такой подход требует наличия большого числа коммерческих помещений. Поэтому в районах «Скандинавия», «Прокшино», «Дзен-кварталы», «Южные сады» и других первые этажи жилых домов отдаются под стрит-ритейл и бытовые услуги. При этом помещения имеют специальные планировки и оборудованы всем необходимым: увеличенными энергомощностями, современной инженерией, просторными витринами.

Средняя площадь таких объектов составляет около 87 кв метров – это наиболее востребованный бизнесом формат. Высота потолков в 5 метров дает возможность арендаторам организовать второй уровень, а локации на главных транспортных артериях обеспечивают постоянный трафик клиентов.





Как следствие, нежилые помещения стали очень выгодным активом. За последние полтора года сюда уже вложились более двух тысяч профильных инвесторов, понимающих, что стоимость коммерческой недвижимости по мере развития локации будет только расти.

Время бизнеса

Однако пока цена на такие объекты еще не достигла пика, а многие ниши еще свободны. Только в районах, где ведет строительство ГК «А101», уже открылось свыше 1,5 тысяч компаний. Наиболее популярный формат для развития — франчайзинг. По этой схеме работает порядка 60% местного бизнеса. И девелопер принимает непосредственное участие в развитии бизнес-среды — Группа заранее согласует с владельцами франшиз необходимые характеристики помещений, и предприниматели вместо лишних финансовых и временных трат получают практически готовые к открытию точки.

— Любой бизнес, который открывается в наших районах, мы поддерживаем на старте: бесплатно организуем торжественное открытие, рекламу, подключаем к внутренней системе лояльности. Самым активным предпринимателям даем возможность влиться в уютное деловое сообщество «Бизнес-кафе», — отмечают в ГК «А101».





Помимо этого, в ГК «А101» разработали перечень дополнительных мер для поддержки предпринимателей. Среди прочего интерактивная платформа «А101 Бизнес», представляющая собой систему взаимосвязанных сервисов и инструментов, которые помогают инвестировать в недвижимость, сдать или снять помещение в аренду, а также оценить пешеходный трафик в отдельно взятой локации.

В числе базовых сервисов платформы есть интерактивная карта. На ней пользователи могут видеть расположение районов ГК «А101» в Новой Москве. Детализированы не только автодороги и станции метро, карта показывает, какие бизнесы уже открыты, какие площади свободны для продажи или аренды, позволяет оценить местоположение, характеристики и конкурентное окружение. Также представлен список франчайзеров. Это позволит составить представление о незанятных и наиболее востребованных бизнес-нишах, существующем уровне конкуренции и ускорить открытие новых коммерческих объектов.





Используя поддержку, любой региональный бизнес может намного проще зайти в Новую Москву, что выгодно и девелоперу, так как жилые районы наполняются необходимыми сервисами для людей, а бизнес получает быстрое развитие и гарантированный доход.

Реклама. ООО «А101», ИНН 7704810149, https://a101.ru