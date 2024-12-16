Общество

В Волгоградской области минимальный взнос на капремонт установят на 3 года

Общество 16.12.2024 16:03
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16.12.2024 16:03


Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Волгоградской области предложено устанавливать на трехлетний период. Соответствующий законопроект внесен в Волгоградскую областную думу, сообщает V102.RU со ссылкой на регпарламент. 
Напомним, в  соответствии с действующей нормой администрация региона наделена полномочиями по установлению минимального размера взноса на капремонт. В настоящее время он утверждается ежегодно. 
Однако, учитывая, что программные мероприятия имеют комплексный характер (включая проектирование, прохождение экспертизы сметной документации, выполнение строительно-монтажных работ), их финансирование целесообразно осуществлять поэтапно, считают депутаты. В связи с чем законопроектом предлагается минимальный размер взноса устанавливать на трехлетний период с разбивкой по годам. При этом предусматривается право изменения платы на второй и третий год трехлетнего периода – корректировки могут вноситься не чаще одного раза в год, исходя из индекса роста потребительских цен в Волгоградской области.
В Волгоградской областной думе привели в пример несколько регионов России, где уже применяется практика трехлетнего периода при установлении минимального размера взноса. Так уже происходит в Архангельской, Новосибирской, Ярославской, Костромской областях, Красноярском крае, Ненецком автономном округе, республиках Башкортостан, Мордовия и Алтай.

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