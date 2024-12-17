Общество

В Волгограде и области резко похолодает до -15

Общество 17.12.2024 08:21
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17.12.2024 08:21


Погода приготовила очередной сюрприз жителям Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха в регионе сменится с плюса на сильный минус. Если еще сегодня и завтра в области только ночью будут сохраняться небольшие минусовые температуры, то уже к 19 декабря местами ожидаются морозы в это время суток до -15. 
В Волгограде также 19 декабря днем похолодает до -7 градусов, а ночью будет еще морознее – до -10 градусов. На дорогах в областном центре  ожидается гололед. 
Два дня до резкого похолодания в регионе будут идти мокрый снег и снег с дождем. Синоптики предупредили о гололедно-изморозевых явлениях, налипании мокрого снега на проводах, а также метели. Причем 18 декабря обещают штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Такой же ветер будет бушевать и 19 декабря в регионе. В сочетании с морозами он принесет максимальный дискомфорт. 
Фото V102.RU

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