В Волгограде и области резко похолодает до -15

Общество 17.12.2024 08:21
0
17.12.2024 08:21
Погода приготовила очередной сюрприз жителям Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, температура воздуха в регионе сменится с плюса на сильный минус. Если еще сегодня и завтра в области только ночью будут сохраняться небольшие минусовые температуры, то уже к 19 декабря местами ожидаются морозы в это время суток до -15.
В Волгограде также 19 декабря днем похолодает до -7 градусов, а ночью будет еще морознее – до -10 градусов. На дорогах в областном центре ожидается гололед.
Два дня до резкого похолодания в регионе будут идти мокрый снег и снег с дождем. Синоптики предупредили о гололедно-изморозевых явлениях, налипании мокрого снега на проводах, а также метели. Причем 18 декабря обещают штормовой ветер с порывами 15-20 метров в секунду. Такой же ветер будет бушевать и 19 декабря в регионе. В сочетании с морозами он принесет максимальный дискомфорт.
Фото V102.RU
Ограбление с помощью консервного ножа и ножниц довели до суда под Волгоградом16.12.2024 21:02
Общество 16.12.2024 21:02
Власти Волгограда подали в суд на владельцев круглосуточной автомойки под окнами МКД16.12.2024 20:11
Общество 16.12.2024 20:11
В СНТ под Волгоградом пропал мужчина в черных галошах16.12.2024 18:34
Общество 16.12.2024 18:34
В школе Волжского выпали «осадки» из-за сорванного крана трубы отопления16.12.2024 18:00
Общество 16.12.2024 18:00
«Виво Маркет» стал лауреатом XIV ежегодной премии «Время Инноваций»16.12.2024 16:07 Реклама
Общество 16.12.2024 16:07 Реклама
В Волгоградской области минимальный взнос на капремонт установят на 3 года16.12.2024 16:03
Общество 16.12.2024 16:03
В Госдуме задумались о введении продуктовых карт для россиян16.12.2024 14:35
Общество 16.12.2024 14:35
В Новоаннинске простятся с погибшим на СВО стрелком Наири Саргсяном16.12.2024 14:19
Общество 16.12.2024 14:19
Фроловчанка поплатится за оскорбительные сообщения в мессенджере16.12.2024 13:44
Общество 16.12.2024 13:44
Водителей предупредили о снегопаде и тумане на трассе Москва-Волгоград16.12.2024 13:29
Общество 16.12.2024 13:29
Участника СВО из Волгоградской области наградили медалью Жукова16.12.2024 13:25
Общество 16.12.2024 13:25
В Волгограде трамвайную остановку «Ул. Краснознаменская» перенесли ближе к ул. Голубинской16.12.2024 13:23
Общество 16.12.2024 13:23
Сошедшую с ума волгоградку осудят за убийство и сожжение сожителя16.12.2024 11:30
Общество 16.12.2024 11:30
Маньяка-каннибала Спесивцева из психбольницы Камышина ждет новый суд16.12.2024 11:18
Общество 16.12.2024 11:18
Волгоградка сорвала разбойное нападение с мачете на собственный дом16.12.2024 10:34
Общество 16.12.2024 10:34