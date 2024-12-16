Политика

Депутаты согласовали кандидатуру Малых на должность председателя облкомкультуры

Политика 16.12.2024 21:42
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16.12.2024 21:42


16 декабря Волгоградская областная дума, вслед за рассмотрением кандидатур председателей комитетов образования и здравоохранения, определилась с фаворитом на должность руководителя облкомкультуры. Как сообщает ИА «Высота 102», вакансию вновь займёт Станислав Малых.

Соответствующее решение поддержано комитетом по образованию, науке и культуре Волгоградской областной думы под председательством Зины Мержоевой.

Отметим, Станислав Малых занимает должность председателя регионального комитета культуры с 2019 года. Ранее он был директором Волгоградской филармонии.

Фото: Волгоградская областная дума

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