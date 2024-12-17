Андрей Бочаров перевернул знак на новой развязке под Волгоградом

Общество 17.12.2024 10:36
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17.12.2024 10:36
В Волгоградской области в полном объеме открыто движение на одном из ключевых объектов международного транспортно-логистического коридора «Север – Юг» — первом этапе Третьего Пускового комплекса мостового перехода через Волгу протяженностью почти в 5 километров. Результат работ, которые велись в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», проинспектировал сегодня, 17 декабря, глава региона. Знак «Движение открыто» перевернули Андрей Бочаров и Почетный строитель Российской Федерации, член общественной палаты Волгоградской области Лев Алферов, который стоял у истоков этого проекта много лет назад.
Первый этап включает в себя транспортную развязку, два моста, коммунальные объекты, системы безопасности. Движение по этому участку открывали поэтапно, постепенно перераспределяя транзитные потоки между старой трассой и новой автострадой.
Андрей Бочаров отметил, что сегодня был сделан серьезный шаг к решению давней проблемы, связанной с соединением Заволжья с Волгоградом.
- Проект тяжелейший: объект по-прежнему является самым протяженным мостовым переходом — около 36 километров; кроме того, решаются экологические задачи, принимаются сложные инженерные решения. Но эта дорога крайне нужна Волгоградской области — проект обеспечит развитие региона на десятилетие вперед. Впереди — строительство очередного этапа, участка протяженностью 9,7 километра. В следующем году планируем активно приступить к реализации этой приоритетной задачи, - заявил Андрей Бочаров.
Напомним, запуск 14-километрового Третьего Пускового комплекса свяжет Заволжье с областным центром, обеспечит выход транзитного транспорта из населенных пунктов Среднеахтубинского района на ключевые федеральные трассы. Проект был поддержан на уровне Правительства РФ и обеспечен финансированием на всех этапах строительства. Реализация масштабного проекта в полном объеме обеспечит беспрепятственный выход на международные и межрегиональные автотрассы, входящие в состав международного транспортного коридора «Север-Юг»; свяжет обход Волгограда с автодорогой регионального значения «Волгоград – Астрахань»; обеспечит транзитному транспорту прямой доступ к портам Каспийского бассейна, выходы на Республику Казахстан, страны Закавказья, Средней Азии и Китая; снизит нагрузку на окружающую среду.
Фото сайта администрации Волгоградской области
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