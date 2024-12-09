



Надежда Хусточкина и Ирина Лосева завоевали «золото» и «серебро» в региональном этапе конкурса «Лучший по профессии» в одной из самых конкурентных номинаций — «Лучший лаборант химического анализа», а в номинации «Лучший электромонтёр» третьим стал Игорь Глазов. Как стало известно ИА «Высота 102», все они работают на одном предприятии.

— В заводском конкурсе мастерства я участвовала уже несколько раз. Получала звание «Лучший молодой рабочий», занимала 3 и 2 место по предприятию. И вот попробовала свои силы на областном соревновании лаборантов! Тут уже спортивный интерес. Считаю, не стоит останавливаться. Надо пробовать свои силы, не бояться. Заводской, областной, а там, немного постараться — и на всероссийский! — поделилась контролёр качества продукции и технологического процесса АО «КАУСТИК» Надежда Хусточкина.

В этом году за звание лучшего «Лаборанта химического анализа» боролись 25 представителей предприятий региона, это больше, чем в прошлый раз. Площадкой для проведения областного этапа соревнований стал волгоградский «КАУСТИК».

Сотрудники завода ежегодно соревнуются с коллегами за звание «Лучшего по профессии» в нескольких номинациях. В этом году в номинации «Лучший электромонтёр» у работника завода тоже призовое третье место — почётное звание завоевал слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Игорь Глазов, также участие в номинации принял Егор Козырь. В соревновании «Лучший электрогазосварщик» свои силы попробовали Артём Бауэр и Станислав Власов.

Отметим, что конкурсы профессионального мастерства — это возможность для представителей самых востребованных рабочих специальностей региона показать свои навыки, проверить знания, получить заслуженное признание и уважение не только коллег, но и регионального профессионального сообщества.

Традиция определять лучших из лучших в своём деле существует в регионе уже 18 лет. Главная цель конкурса — повышение престижа рабочих профессий. Ежегодное увеличение количества участников говорит о востребованности этих состязаний.

Фото предоставлено участниками конкурса.



