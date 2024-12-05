Экономика

В 2025 году продажи розничных кредитов в России сократятся на треть

Экономика 05.12.2024 14:01
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05.12.2024 14:01


Выдачи банками розничных кредитов – ипотеки, автокредитов и кредитов наличными – в 2025 году могут рухнуть на 30% относительно этого года и составить суммарно около 9,5 трлн рублей*. Таким образом, тренд на охлаждение кредитования населения усилится минимум в 1,5 раза. Об этом сообщил зампред правления ВТБ Георгий Горшков в рамках 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!».

Ускорение «охлаждения» рынка розничного кредитования будет связано с комплексом факторов: сохраняющиеся экстравысокие ставки, серьезное ужесточение риск-политики ЦБ РФ (действие макропруденциальных надбавок и макропруденциальных лимитов), а также уход от массовой господдержки в сегменте ипотеки. Все это приведет к максимальному снижению кредитной розницы – последний раз годовые выдачи сектора были ниже 10 трлн рублей еще до 2020 года.

Объем залоговых кредитов, по словам Горшкова, в 2025 году по-прежнему будет превышать необеспеченное кредитование: продажи ипотеки могут составить около 4 трлн рублей против 5 трлн в уходящем году, продажи автокредитов будут сопоставимы с результатами 2024 года, а продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,2 трлн рублей, сократившись на 46%.

Существенно замедлятся в следующем году и темпы прироста кредитного портфеля. Если в 2024 году его объем вырастет на 14% – до 40 трлн рублей, то в 2025 году – не более чем на 5%, до 41-42 трлн.

– В следующем году снижение розничного рынка кредитов будет максимальным за последние годы – сразу на 30%. В этом смысле можно сказать, что 2024-й год был для регулятора, скорее, «репетицией» сокращения потребительского спроса населения. Такой шаг оправдан: высокие ставки и жесткие требования к заемщикам – не время массово набирать кредиты, чтобы затем испытывать проблемы с их выплатой. Поэтому в следующем году банки будут гораздо более тщательно следить за качеством своего кредитного портфеля, чем за его объемом, – отметил Георгий Горшков.

*Прогноз ВТБ, в который входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк, сделан на основе данных ЦБ РФ и Frank RG, без учета POS-кредитования.

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