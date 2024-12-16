«Виво Маркет» стал лауреатом XIV ежегодной премии «Время Инноваций»

Проект «Система автоматизации производственно-логистических процессов для социального питания» компании «Виво Маркет» победил в номинации «Лучший проект по внедрению инноваций».

Всероссийская премия в области инноваций «Время Инноваций», за которую соревнуются представители ведущих российских компаний из разных отраслей экономики и государственного сектора, отметила достижение ООО «Виво Маркет». Компания первой в России внедрила комплексное решение на основе искусственного интеллекта (ИИ), направленное на оптимизацию всех этапов производственно-логистической цепочки на рынке социального питания.

Система повышает эффективность работы предприятий, которые ежедневно обеспечивают питанием школы, детские сады, больницы и другие социальные учреждения.

Ключевыми преимуществами проекта стали, прежде всего, скорость и точность обработки заявок за счет системы на базе ИИ, которая прогнозирует потребность в сырье с учетом данных о предыдущем потреблении, сезонных колебаний и графиков поставок. Это уже сократило время обработки заявок с 20 минут до нескольких секунд, снизив трудозатраты.

Также важным преимуществом проекта «Виво Маркет» стала оптимизация складских операций. Теперь сроки годности, размещение сырья контролирует система управления складом (WMS) с ИИ, она же автоматизирует комплектацию заказов. Снижение ошибок в планировании закупок и логистике привело к сокращению затрат на логистику на 50% и повышению сохранности сырья на 70%.

Еще одной отличительной особенностью проекта волгоградской компании стало внедрение системы контроля качества с датчиками и умными камерами. Она обеспечивает соблюдение санитарных норм, контроль температуры на всех этапах производства и хранения, а также автоматизирует доступ сотрудников на территорию производства. Это повысило гигиеничность и безопасность продукции, сократило излишки продукции и минимизировало риски брака и возвратов.

Мария Степанова, управляющий партнер «Виво Маркет», на церемонии награждения подчеркнула, что автоматизация и искусственный интеллект стали для компании основным фактором решения критически важных задач:

— Социальное питание — это ежедневная ответственность за качественное питание детей в садах, школьников, пациентов больниц и медицинских учреждений. Сегодня мы обеспечиваем питанием 102 школы, 350 детских садов, 20 техникумов, 20 больниц и 15 школ-интернатов в Волгограде, ежедневно кормим более 70 тысяч детей. Автоматизация всего цикла социального питания позволила нам оптимизировать производственные процессы на 70%, а общая эффективность компании выросла на 40%. Свыше 300 единиц оборудования, более 150 блюд в ассортименте, умные системы контроля и прогнозирования потребностей. Все это сделало нашу работу точной, быстрой и надежной, обеспечив стабильное и безопасное питание для детей и пациентов. Мы уверены, что такие инновации определяют будущее отрасли.

Проект был реализован в несколько этапов. Первые шаги по автоматизации были сделаны в 2016 году. К 2023 году завершена интеграция систем искусственного интеллекта, которые охватывают 80% производственно-логистических процессов. Сегодня система автоматизации находится на стадии активной эксплуатации.

Фото: пресс-служба ООО «Виво Маркет»

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