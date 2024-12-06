Экономика

Названы лауреаты международной премии «Мы вместе» от бизнеса и промышленности

Экономика 06.12.2024 16:00
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06.12.2024 16:00


5 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей международной премии 2024 года «Мы вместе». На мероприятии были названы лауреаты в нескольких номинациях, в числе которых компания РУСАЛ. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, высокую оценку жюри премии получил проект «Устойчивые города».
Напомним, премия «Мы вместе» создана по поручению президента России и присуждается с 2020 года волонтерам, некоммерческим организациям, коммерческим компаниям и органам власти за инициативы, направленные на помощь людям и улучшение качества жизни. Среди победителей этого года проект «Будущее зависит от тебя» компании «Мегафон», акция Фонда Константина Хабенского «Новое Радио AWARDS 2024» при поддержке «Нового Радио», проекты «Энергичные люди АЭС ― архитекторы ЭКОбудущего» и «Устойчивые города РУСАЛа».
В рамках проекта компания работает над созданием и развитием инфраструктуры и сервисов, которые повышают привлекательность городов для жизни за счет комплексного развития территории, включающее создание современных и комфортных общественных и культурных пространств, а также переход от точечных проектов социальной инфраструктуры к долгосрочным планам развития городов и тиражированию лучших урбанистических решений.
Системный подход в реализации социальных программ был заложен основателем компании Олегом Дерипаской, и сегодня благодаря инвестициям РУСАЛА города с большим успехом могут привлекать государственное софинансирование на развитие. Например, в 2020-2021 годах компания поддержала масштабные проекты благоустройства открытых общественных пространств в 11 малых городах, а в 2023 году реализовала более 300 социальных проектов.
Фото: из архива V102.RU

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