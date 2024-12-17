Главную ёлку Волгограда начали собирать в ЦПКиО

На территории Центрального парка культуры и отдыха в Волгограда начались работы по установке главной городской ёлки высотой 18 метров, передает V102.RU.

В мэрии сообщили, что рабочие уже собрали основание и начали монтировать металлический каркас. По плану уже сегодня, 17 декабря, начнется монтаж веток на нижнем ярусе.

Ёлку украсят более 250 шаров разного цвета и диаметра, 140-метровые бусы и комплект гирлянд. На макушке появится светодиодное украшение в виде звезды.

До конца текущей недели работы по установке главной городской ёлки будут завершены - торжественная церемония открытия ёлки и зажжения огней с участием Деда Мороза и Снегурочки запланирована на воскресенье, 22 декабря.

Фото из архива V102.RU