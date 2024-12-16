Ограбление с помощью консервного ножа и ножниц довели до суда под Волгоградом

В станице Кумылженской суд завершил разбирательство в уголовном деле о серийном ограблении местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник вместе с компаньоном заставил пострадавшего распрощаться с сбережениями под угрозой применения столовых и канцелярских предметов.

- 19 сентября 2023 года подсудимый и его сообщник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, незаконно проникли в частное домовладение 48-летнего жителя ст. Кумылженской. Угрожая хозяину дома нанести увечья ножницами и консервным ножом, злоумышленники потребовали перечислить им денежные средства, что потерпевший и сделал, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

Но на этом фигурант решил не останавливаться. Уже 23 сентября он вновь наведался в квартиру, чтобы поправить финансовое положение. Под угрозой насилия потерпевший вынужден был опять перевести средства.

В третий раз снаряд в эту же воронку не попал. Делом занялась полиция. Вскоре подозреваемый был задержан, однако свою вину так и не признал. По информации правоохранителей, в общей сложности ущерб от ограблений составил порядка 50 тыс. рублей.

Отметим, суд поддержал обвинение и приговорил грабителя к 9 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В настоящее время продолжается расследование против второго соучастника преступлений.