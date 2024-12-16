Общество

В СНТ под Волгоградом пропал мужчина в черных галошах

Общество 16.12.2024 18:34
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16.12.2024 18:34


В СНТ «Заповедь» в Среднеахтубинском районе Волгоградской области разыскивают пропавшего 62-летнего Олега Есипова. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», мужчина нуждается в медицинской помощи. 

Приметы: рост 183, нормальное телосложение, черные волосы с проседью, карие глаза. 

В день исчезновения Олег Есипов был одет в темно-серую куртку, черные брюки и того же цвета галоши. 

Если вам известно о местонахождении мужчины или вы видели его, сообщите по номерам телефона: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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