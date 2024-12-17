К 2,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии в Волгоградской области приговорили 16-летнего подростка, который работал на телефонных мошенников. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, Руднянский районный суд признал несовершеннолетнего виновным в совершении мошенничества в составе организованной группы.

Установлено, что подросток связался с мошенниками, которые вымогали деньги у пенсионеров под видом сотрудников правоохранительных органов. Они звонили пожилым людям и сообщали, что их родственники попали в ДТП и им нужны деньги, чтобы урегулировать ситуацию. Юноша, зная на что идет, приезжал к пенсионерам за деньгами. Большую часть денег он переводил своим куратором, а определенный процент от суммы оставлял себе.

Так, в феврале текущего года он похитил у троих пенсионерок в возрасте 74, 80 и 84 лет, проживающих в Жирновском и Руднянском районах, 620 тысяч рублей. Вину молодой человек полностью признал. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда. Уголовное дело в отношении его сообщников выделено в отдельное производство.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.