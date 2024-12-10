Главное 10.12.2024 10:10 Реклама
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10.12.2024 10:10 Реклама
До Нового года – меньше месяца! Время волшебства, подарков и исполнения желаний! И какой подарок может быть лучше, чем новая квартира для вашей семьи? Застройщик «Синара-Девелопмент» подготовил невероятные новогодние предложения, которые сделают ваш путь к мечте легким и выгодным!
Новогодняя скидка 10%
Ощутите настоящую выгоду: при полной оплате (включая ипотеку, военную ипотеку, материнский капитал или жилищный сертификат) вы получаете скидку 10%! Например, экономия при покупке трехкомнатной квартиры может составить более 1 100 000 рублей!
Квартиры со скидкой доступны в строящихся жилых комплексах:
• ЖК «Университетский» (Советский район) – сдача уже во 2 квартале 2025 года.
• ЖК «Романовъ комфорт» (Дзержинский район) – сдача в 4 квартале 2025 года.
Беспроцентная рассрочка – удобно и без переплат
Хотите больше гибкости? Выберите одну из беспроцентных рассрочек:
• «20/80»: 20% от стоимости квартиры сейчас, остаток – перед сдачей дома;
• «50/50»: 50% сейчас, остаток – перед сдачей.
При этом стоимость фиксируется в момент подписания договора, а с программами рассрочки вы также получаете дополнительные скидки:
• 5% при рассрочке «20/80»;
• 10% при рассрочке «50/50».
Для семей, которые ждут пополнения, рассрочка – отличный вариант. Уже сейчас фиксируйте цену, а после рождения малыша оформите семейную ипотеку.
Дополнительный бонус за материнский материал
Используйте материнский капитал и получите дополнительно 200 000 рублей скидки! И да, эта скидка суммируется с другими акциями.
Что делает дома от «Синара-девелопмент» особенными?
• Качество и надежность. Передовые технологии строительства и инженерные решения гарантируют долговечность и удобство.
• Энергоэффективность. Экономьте на коммунальных услугах благодаря автономной газовой котельной, ИТП и другим современным системам энергосбережения.
• Планировки на любой вкус. Разнообразие планировок дает возможность выбрать квартиру, которая идеально впишется в ваш образ жизни.
• Большие окна и панорамные лоджии. Больше света, больше воздуха, больше великолепных видов из вашего нового дома.
• Дизайнерские холлы. Стильные и элегантные входные группы делают каждое возвращение домой особенно приятным.
• Консьерж-сервис. Заботливый консьерж всегда готов помочь с повседневными вопросами.
• Колясочные. Удобные помещения для хранения колясок, велосипедов и самокатов, чтобы ваш дом оставался просторным и уютным.
• Кладовые. Дополнительные метры для хранения спортивного снаряжения, инструментов, сезонных и иных вещей.
• Коворкинг и игровая комната для детей. Пространства для работы и игр – идеальное решение для современных семей.
• Закрытые дворы без машин. Пространство, где можно наслаждаться спокойствием и безопасностью.
• Ландшафтный дизайн. Зеленые зоны для прогулок, газоны и цветники сделают ваш двор уютным и красивым.
• Площадки для детей и спорта. Места для игр и активного отдыха, которые порадуют всю семью.
• Зоны отдыха. Территория, где приятно проводить время с близкими или наслаждаться тишиной.
Сделайте Новый 2025 год по-настоящему незабываемым! Новая просторная квартира – это уют, комфорт и счастье на долгие годы. Посмотрите доступные планировки на сайте застройщика, сравните варианты и найдите именно то, что подходит вашей семье. Успейте воспользоваться выгодными условиями от «Синара-Девелопмент»!
Подробности в офисе продаж застройщика:
г. Волгоград, ул. имени Малиновского, 4
Телефон: +7 (8442) 499-388
Часы работы: пн-пт с 09:00 до 19:00, сб с 10:00 до 16:00
sinara-development.ru
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ЖК «Университетский». Разрешение на строительство № 34-Ru34301000-6118-2022 от 25.07.2022г. ID дома 50278. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
ЖК «Романовъ комфорт». Разрешение на строительство № 34-34-54-2024 от 19.04.2024г. ID дома 59437. Проектные декларации на федеральном портале наш.дом.рф.
Условия действуют до 31.01.2025г.
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