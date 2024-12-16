



В школе № 14 города Волжский Волгоградской области произошел потоп. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, в следствии аварии были затоплены два крыла здания.





Водой затопило кабинеты и коридоры образовательного учреждения, прервав учебный процесс в классах. Влага также проступила и на фасаде здания. Подтеки были заметны невооруженным глазом.

В мэрии города-спутника на запрос информагентства пояснили, что коммунальная авария была устранена в кратчайшие сроки.

- «Зеленый шум» в системе отопления сорвало кран трубы отопления на чердаке. Ремонтные работы были проведены в кратчайшие сроки, теплоснабжение и электроснабжение восстановлены, - уточнили в администрации Волжского.

Видео: Жесть Волжского / t.me