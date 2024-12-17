Общество

Военнослужащие Росгвардии приняли присягу в Волгоградской области

Общество 17.12.2024 11:16
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17.12.2024 11:16


Более 60 военнослужащих, призванных для прохождения службы в войска национальной гвардии России, приняли присягу в Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в управлении Росгвардии по региону, торжественная церемония прошла в 22-ой отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения Южного округа Росгвардии.

- Воинский ритуал провели в присутствии командования и военнослужащих войсковой части, а также представителей администрации Волгоградской области и взаимодействующих органов, родственников призывников, - сообщили информагентству.

Военнослужащие поклялись в верности Отечеству. После присяги им продемонстрировали боевую технику бригады.

Фото управления Росгвардии по Волгоградской области

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