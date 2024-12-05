Экономика

Искусственный интеллект будет решать большинство вопросов клиентов банков к 2026 году

Экономика 05.12.2024 17:18
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05.12.2024 17:18


Об этом рассказал в рамках 15-го инвестиционного форума «Россия зовет!» руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов. Это позволит ускорить обработку запросов и повысить удовлетворенность клиентов.

По его словам банк уже активно использует технологии машинного обучения и искусственного интеллекта. В чат-боте внедрены современные модели, которые умеют быстро определять тематику запроса клиента и подбирать сценарий для ответа. Уже сейчас 8 из 10 обращений в чат решает бот с ИИ без опции «позвать человека».

– Искусственный интеллект – как ребенок: чтобы воспитать, в него нужно вложить немало сил и знаний. В следующем году мы будем тестировать технологию генеративного ИИ, который будет сам, а не по шаблонам, формировать ответы, максимально приближенные к живой речи. Такие модели максимально перспективны для развития голосовых помощников, цифровых ассистентов и других сервисов. Но искусственный интеллект никогда не заменит сотрудников полностью. Он помогает операторам эффективнее работать с клиентами, а люди продолжают решать сложные и нестандартные задачи, с неизменной человеческой теплотой, — отметил Никита Чугунов.

К слову, на сегодня в группу ВТБ входят уже три банка – «Открытие», Почта-банк и РНКБ. Все они оснащены система цифрового взаимодействия.

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