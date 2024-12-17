Общество

Волгоградцу дали 7 лет колонии за смертельное избиение квартиранта

Общество 17.12.2024 11:03
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17.12.2024 11:03


Краснооктябрьский районный суд Волгограда огласил приговор местному жителю, который до смерти избил своего квартиранта. Как сообщили V102.RU в пресс-службе суда, причиной трагедии стала неоплаченная аренда. 

Установлено, что подсудимый сдавал на длительный срок свою квартиру в Краснооктябрьском районе. Долгое время квартиросъемщик исправно оплачивал аренду хозяину, после чего выплаты стали задерживаться. Когда в очередной раз деньги не пришли, фигурант дела отправился вместе со своими друзьями выселять мужчину. 

Приехав, они обнаружили пьяного квартиранта вместе с его товарищем, который без ведома хозяина проживал вместе с ним. Жилплощадь также находилась в плачевном состоянии. Разозлившись, владелец нанес несколько ударов арендатору, а после выгнал его вместе с другом на улицу. 

Уже возле подъезда обвиняемый нанес мужчине еще один удар ногой в голову - он упал и ударился затылком. Собственник квартиры вместе с друзьями перенесли пострадавшего под веранду дома и укрыли вещами. На следующий день мужчина скончался. 

- Подсудимый свою вину признал частично. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск дочери погибшего о компенсации морального вреда в сумме 800 000 рублей, - добавили в районном суде. 

Защита попыталась обжаловать приговор, но областной суд оставил его без изменения. Приговор суда вступил в законную силу.

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