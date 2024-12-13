Более 4 тонн сомнительной рыбы изъяли из оборота в Волгограде

Волгоградские полицейские изъяли из незаконного оборота более 4 тонн немаркированной рыбной продукции сомнительного происхождения. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, в сбыте такой рыбы подозревают 53-летнего жителя Волгограда.

По предварительным данным, он скупал у браконьеров рыбу частиковых пород и продавал ее мелкооптовыми партиями. Сумма ущерба превышает 6,5 миллиона рублей.

Операцию по задержанию торговца провели сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с волгоградскими коллегами.

В ходе обысков изъяты черновые записи и электронные носители информации, свидетельствующие о незаконно полученном доходе.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 171.1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области