Происшествия

В Михайловке очевидцы спасли провалившихся под лёд четверых школьников

Происшествия 13.12.2024 11:50
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13.12.2024 11:50


12 декабря в Михайловке лишь чудом удалось избежать масштабной трагедии. Как сообщает ИА «Высота 102», на городском пруду едва не утонули четверо школьников. Подростки хотели испытать только затянувшийся лёд на прочность, но провалились в воду.

- Четверо школьников около 19 часов 25 минут отправились на прогулку. Увидев, что на территории парка городской пруд замёрз, они решили выйти на лёд. Дойдя до середины пруда, лёд не выдержал веса одного из подростков и проломился, — рассказали журналистам в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, случившееся заметил проходящий мимо молодой человек. Вместе с ещё одним очевидцем он вытащил детей из воды и помог добраться до ближайшего магазина. Позже ребята в возрасте 14, 13, 12 и 10 лет с переохлаждением были доставлены в детскую больницу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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