Под Волгоградом осудят погубившего пенсионерку пьяного водителя





В Киквидзенском районе Волгоградской области полицейские завершили расследование гибели 62-летней жительницы хутора Чернолагутинский. Как сообщает ИА «Высота 102», пенсионерка получила серьёзные травмы после наезда Renault Duster.

- Напротив дома №1 на ул. Речной 65-летний водитель выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с велосипедом под управлением односельчанки. После совершенного наезда водитель, не оказав помощь потерпевшей, с места совершения ДТП скрылся. 62-летняя женщина скончалась от полученных травм в автомобиле скорой помощи по дороге в больницу, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, скрыться от правосудия мужчине не удалось. Полицейские быстро вычислили виновника аварии и задержали. Свою вину водитель частично признал. По факту произошедшего было возбуждено уголовное по ч. 4 ст. 264 УК РФ. В настоящее время все собранные материалы направлены правоохранительными органами в суд.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области