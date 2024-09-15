



Смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипеда произошла в Киквидзенском районе Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, накануне в 18:45 автомобиль Renault Duster сбил женщину на велосипеде.

ДТП произошло на улице Речная в хуторе Чернолагутинский. По предварительным данным, в момент аварии велосипедистка двигалась во встречном направлении. Водитель кроссовера с места происшествия скрылся.

- В результате розыскных мероприятий нарушитель был задержан сотрудниками Госавтоинспекции, - сообщили в главке. - В результате ДТП велосипедистка скончалась на месте.

Врио начальника Госавтонспекции ОМВД России по Киквидзенскому району Николай Белянский уточнил, что велосипедистка 1962 года рождения скончалась в автомобиле скорой медицинской помощи.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области