Под Волгоградом на саратовской трассе фура столкнулась с иномаркой





8 декабря в Камышине Волгоградской области произошло ДТП с участием фуры и легкового автомобиля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на очевидцев, авария случилась на 509-м километре трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград», неподалёку от подъездной дороги к гипермаркету «Магнит».

Судя по опубликованным кадрам, после сильнейшего удара автомобиль Datsun лишился левой стороны. Существенные повреждения получило лобовое стекло.

По информации свидетелей, на место оперативно прибыли экстренные службы. Несколько пострадавших были госпитализированы медиками.

Отметим, редакция уточняет информацию об обстоятельствах произошедшего в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Подсмотрено. Камышин / t.me