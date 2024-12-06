Происшествия

SHOT: волгоградка может быть причастна к смерти мужа в Санкт-Петербурге

Происшествия 06.12.2024 16:54
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06.12.2024 16:54


В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти 64-летнего мужчины из Волгоградской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчины был накануне доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По информации авторов канала, перед смертью волгоградец успел заявить, что его избила 62-летняя супруга. 

- 64-летнего Анатолия с улицы Рихарда Зорге госпитализировали на скорой с жалобами на сильнейшие боли в голове. В больнице ему диагностировали ушибленную рану затылка. Анатолий во всём обвинил супругу Женю: он заявил медикам, что жена избила его во время ссоры. На следующее утро он скончался, - говорится в сообщении телеграм-канала. 

По предварительным данным, на допросе 62-летняя волгоградка опровергла слова супруга, заявив, что он получил травму при падении дома. После этого женщину отпустили. 

Известно, что переехав в Санкт-Петербург из Волгоградской области, женщина работала консьержкой. 

По факту смерти правоохранительными органами проводится проверка. 

Фото: SHOT / t.me

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