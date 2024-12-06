SHOT: волгоградка может быть причастна к смерти мужа в Санкт-Петербурге





В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства смерти 64-летнего мужчины из Волгоградской области. Как сообщает Telegram-канал SHOT, мужчины был накануне доставлен в больницу, однако спасти его не удалось. По информации авторов канала, перед смертью волгоградец успел заявить, что его избила 62-летняя супруга.

- 64-летнего Анатолия с улицы Рихарда Зорге госпитализировали на скорой с жалобами на сильнейшие боли в голове. В больнице ему диагностировали ушибленную рану затылка. Анатолий во всём обвинил супругу Женю: он заявил медикам, что жена избила его во время ссоры. На следующее утро он скончался, - говорится в сообщении телеграм-канала.

По предварительным данным, на допросе 62-летняя волгоградка опровергла слова супруга, заявив, что он получил травму при падении дома. После этого женщину отпустили.

Известно, что переехав в Санкт-Петербург из Волгоградской области, женщина работала консьержкой.

По факту смерти правоохранительными органами проводится проверка.

Фото: SHOT / t.me