



Губернатор Волгоградской области на текущей неделе продлил полномочия шестерым из восьми прежних замов. До сих пор не озвучил Андрей Бочаров лишь информации о том, кто возглавит социальный и строительный блоки в администрации региона, однако уже становится ясным, что кардинальных перемен в руководящем составе не случилось и вряд ли два последних назначения как-либо кардинально изменят картину. О том, почему глава Волгоградской области не меняет людей на высоких постах, сегодня изданию «Клуб регионов» высказался ряд политологов.

Так, например, по мнению главы Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрея Серенко, Бочаров создал «путинскую модель» и работает с теми, кто способен четко выполнять его поручения.

– Бочаров создал в регионе «путинскую модель» управления в миниатюре. Начиная от отсутствия аккаунтов в соцсетях и заканчивая стилем управления, который очень сильно персонифицирован. Такое подражание, впрочем, дает в основном положительный результат. В регионе прекратились конфликты элит, региональная политическая система приобрела устойчивость и стабильность, которой у нее не было в 90-е и нулевые годы. При этом темпы развития области в бочаровской системе на порядок выше, чем это было при прежних губернаторах, – считает Андрей Серенко.

Кадровую политику, проводимую Андреем Бочаровым, Серенко называет консервативной. И здесь опять же отмечает сходство с подходами Владимира Путина.

– Как и Путин, Бочаров очень неохотно меняет людей в своей команде. Это вполне логично: за десять лет управления регионом Бочаров уже подобрал для себя более-менее подходящих исполнителей, способных выполнять его команды без искажений, быстро и результативно настолько, насколько это устраивает губернатора. Эти люди могу казаться не вполне подходящими для тех или иных должностей внешним наблюдателям. Но для Бочарова важно, чтобы эти «кадры» устраивали его - и это вполне справедливо, – продолжает Андрей Серенко. –Бочаров, как и Путин, прагматичен в своей кадровой политике. Их обоих интересует, прежде всего, уровень эффективности, адекватности, энергичности и, безусловно, лояльности исполнителей их решений и целей. По этому принципу они отбирают и сохраняют свои команды. И именно это сейчас происходит с кадровыми назначениями в администрации Волгоградской области.

Политологи отдельно отмечают, что продлившие полномочия замы Бочарова, доросли до своих постов с низов обладмина. Что не менее важно, все они – выходцы из Волгоградского региона.

– Сделав ставку на внутренние кадры, Бочаров, конечно, пошел навстречу общественному мнению, навстречу всему населению. Людям нравится, когда руководят выходцы из их территорий и они априори готовы поддерживать как самих назначенцев, так и в целом кадровую политику губернатора. Я считаю, что волгоградскому губернатору удалось избежать тех проблем и эксцессов, которые происходят в регионах когда туда приходит варяг, – считает, к примеру, политолог Дмитрий Журавлёв.

А вот кандидат политических наук Константин Листратов видит причиной кадрового постоянства Бочарова его военное прошлое:

– Подход Андрея Бочарова к стабильности команды не в последнюю очередь обусловлен его прошлым — ветеран чеченской войны, десантник, герой России. С одной стороны, это требовательность к подчиненным, с другой – уверенность в них, чувство плеча. Волгоградский губернатор действует как грамотный командир, который привык решать стратегические задачи, а не заниматься политическими переназначениями. И в этом смысле, конечно, стабильная команда способствует в первую очередь выполнению стоящих перед регионом задач развития.

Напомним, что 9 декабря в Волгограде при участии профильных комитетов областной думы стартует рассмотрение кандидатур на должности руководителей органов исполнительной власти региона.