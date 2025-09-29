Общество

Появившееся в Сети постановление губернатора Бочарова назвали фейком

29.09.2025 17:41
29 сентября в волгоградский Telegram-каналах распространилось фейковое постановление губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова об обеспечении населения пунктами временного размещения на случай экстренных ситуаций. 

Так, авторы сообщений утверждают, что в регионе разрабатывается план сооружения пунктов временного размещения «Место сильный». При этом, сообщает ИА «Высота 102», глава региона никогда не подписывал данный документ. 


По информации Telegram-канала «Война с фейками. Волгоградская область», в последнее время в соцсетях участились случаи распространения недостоверной информации, связанной с обеспечением безопасности по различным направлениям. Таким образом злоумышленники пытаются посеять панику и дестабилизировать обстановку в регионе.

Фото: Война с фейками. Волгоградская область / t.me

