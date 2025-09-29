Общество

«А пацанам куда? В подворотню?»: в Михайловке воспитавшему героев СВО тренеру по боксу отказали в зале для тренировок

29.09.2025
В Михайловке Волгоградской области известного тренера по боксу Сергея Борисовича Милюхина не пустили со своими подопечными в спортзал школы №10, где они тренировались на протяжении нескольких лет. Как рассказал ИА «Высота 102» Сергей Борисович, он работает на 0,3 ставки в автономном учреждении «Центр физической культуры и спорта», учит боксировать всех желающих, в том числе школьников. Есть среди его подопечных и сотрудники правоохранительных органов, военные и представители казачьего сообщества. 

– В летнее время мы обычно проводим тренировки на свежем воздухе, – рассказал Сергей Борисович. – А на зиму перебирались в спортзал школы №10. Никогда с этим проблем у нас не возникало. А тут в начале сентября получил категоричный отказ директора Елены Лепилиной. Какие причины, мне неизвестно. Может, надо было платить за зал. А чем платить? Я получаю 5 тысяч рублей. Я не возмущаюсь, главное, что у меня еще есть силы и опыт, чтобы научить тех же мальчишек хотя бы постоять за себя. Да и все мои подопечные занимаются бесплатно. Но откуда же взять деньги? 

По словам Сергея Борисовича, в Центре физической культуры и спорта хорошо оборудованный зал для занятий боксом есть, но он очень тесный. Здесь могут свободно, не врезаясь в других спортсменов, тренироваться всего три пары. Но подопечных у 71-летнего тренера, который находится в прекрасной спортивной форме и готов передавать свои знания молодежи, гораздо больше. Вот и приходилось тренеру уходить на более просторные площади. 


В студенческие годы Сергею Борисовичу Милюхину повезло - его тренером был легенда Советского бокса, двукратный чемпион СССР и ВЦСПС, семикратный чемпион РСФСР, участник Олимпиады в 1972 г. в Мюнхене Владимир Романович Иванов. Сейчас уже к тренеру Милюхину, имеющему бесценный опыт широко известной в мире советской школы бокса, на уникальные тренировки в комплексе с патриотическим воспитанием и пропагандой ЗОЖ приходят учащиеся не только из 10-й, но и из других школ.  

Если не хотят пускать в школу №10, то почему бы не найти просторное помещение в другой? – искренне недоумевают жители Михайловки. – При желании эту проблему можно было легко решить. Жаль, что в нашем городе не ценят таких специалистов, как Сергей Борисович. Ведь такие тренеров у нас остались единицы. 


Редакция ИА «Высота 102» попросила прояснить ситуацию администрацию муниципального округа город Михайловка. В ответе на редакционный запрос в мэрии Михайловки заявили, что автономное учреждение «ЦФКК и С» самостоятельно планирует свою деятельность, а принятие решений о необходимости заключения сделок учреждением с юридическими и физическими лицами относится к компетенции руководителя.

– До настоящего времени предложений о предоставлении в аренду объектов физкультурно-спортивной инфраструктуры МКО «Средняя школа №10» от АУ не поступало, – заявили в мэрии. 

Чиновники уточнили, что Сергей Борисович Милюхин является штатным сотрудником АУ «ЦФЕ и С», работает в должности тренера-преподавателя по боксу. 

– Штатным расписанием определена его нагрузка, заработная плата установлена пропорционально нагрузке. В рамках муниципального задания на 2025 год сформирована группа в количестве 10 человек, – говорится в ответе на редакционный запрос. 

Кроме того, подчеркнули в администрации, у АУ «ЦФК и С» имеется задание со специализированным залом и необходимым инвентарем для занятий боксом.

– Данный зал предоставляется тренеру-преподавателю Милюхину для занятий боксом, что дает ему возможность беспрепятственно заниматься по расписанию и с использованием имеющегося спортинвентаря и оборудования. Деятельность секции по боксу организована и продолжает осуществляться, – заверили в мэрии муниципального округа город Михайловка. 

Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», Сергея Борисовича уже вызывали в «кабинеты», выразив недовольство тем, что он жалуется на плохие условия тренировок. Это шокировало тренера-энтузиаста. 

– Мне терять нечего, я жизнь прожил, а мальчишек жалко. Я же не виноват, что ко мне приходят больше людей, чем положено. Как я им откажу? Чтобы они пошли в подворотню? – недоумевает Сергей Борисович. 

Фото: читатели ИА «Высота 102» 

