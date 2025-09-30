



В ночь с 29 на 30 сентября в Волгограде вновь был введён план «Ковёр». Для безопасности гражданских авиарейсов Росавиация запретила приём и отправку самолётов в местном аэропорту. Ограничения действуют уже шесть с половиной часов.

- Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов, - уточняется в сообщении официального представителя Росавиации.

Запрет был введён 29 сентября в 23:09 и на 5:45 30 сентября продолжает действовать.

Отметим, одновременно мониторинговые Telegram-каналы начали распространять информацию о фиксации ударных БПЛА над территорией региона, а также активизации работы расчётов ПВО.