Путин утвердил выход России из Европейской конвенции против пыток

29.09.2025 20:01
29.09.2025 20:01


Европейская конвенция по предупреждению пыток больше не действуют на территории России из-за отказа Совета Европы обеспечить представительство РФ в уставных органах организации. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным и официально опубликован сегодня, 29 сентября. 

- Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы №1 и №2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, - цитата из документа. 

Ранее законопроект был одобрен Советом Федерации.

Работу России с Европейским комитетом блокирует сам Совет Европы с декабря 2023 года, не позволяя избрать нового члена комитета от РФ. Об этом ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Фото: пресс-служба Кремля 

