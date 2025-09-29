Ветераны предложили присвоить Урюпинску звание «Рубеж Сталинградской доблести»

3 октября в Урюпинске состоится общественное обсуждение предложения городского совета ветеранов о присвоении городу звания «Рубеж Сталинградской доблести». Об этом сообщил мэр города Юрий Хорошеньков.

Жители Урюпинска в годы войны сделали немало для победы на фронте. Консервный завод с первых дней войны выпускал мясные консервы для фронта – тушёнку, маслозавод №3 «Красная Звезда» производил, кроме подсолнечного, льняного, горчичного, ещё соевое и конопляное масла также для нужд фронта. А на литейно-механическом заводе делали корпуса мин к минометам М-82.

Жительницы Урюпинска во времена ВОВ шили фуфайки, валяли валенки. Местные жители также добывали торф, который использовался в оборонной промышленности и для обогрева городов в условиях дефицита другого топлива.

Здесь же ремонтировали легкие бомбардировщики, а всего менее чем за год рабочие вернули в строй 151 самолет и 143 авиамотора.

Урюпинск во время Сталинградской битвы стал местом для размещения 16 госпиталей. В 1943 году здесь организовали детский дом для осиротевших детей Сталинграда.

Если жители одобрят инициативу, она будет вынесена на рассмотрение местных депутатов. Затем предложение направят губернатору Волгоградской области. После рассмотрения ходатайства в комиссии по наградам при главе региона и получения положительного заключения вопрос о присвоении населенному пункту почетного звания рассмотрят депутаты облдумы.

Напомним, такой статус уже присвоен Камышину и Суровикино, рабочим поселкам Светлый Яр и Октябрьский.

Фото V102.RU (архив)

