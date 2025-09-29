Происшествия

«Там железное месиво»: волгоградцы сняли на видео разбите в хлам машины

Происшествия 29.09.2025 22:34
Жители Волгограда сняли на видео последствия жесткого ДТП на Второй продольной магистрали. По словам очевидцев, вечером 29 сентября в районе остановки «Пл. Возрождение» разбились две легковушки. 



Судя по кадрам, опубликованным в Сети, обе машины получили сильные повреждения и вряд ли пождлежат восстановлению. 

– Там просто железное месиво, – сообщают волгоградцы, проезжавшие мимо места жесткого ДТП. – Около машин несколько молодых людей. Видимо, есть постиадавшие. На месте аварии работают медики. 

ИА «Высота 102» обратилось за официальной информацией в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Видео: Жесть Волгограда 

