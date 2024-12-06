В Волгоградской области из-за печки сгорели два «Урала» вместе с гаражом





В Камышинском районе Волгоградской области сгорели два мотоцикла «Урал» вместе с постройкой. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел накануне днем в городе Петров Вал.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 13:49.

- В 14:03 пожар был потушен огнеборцами 27-й ПСЧ. В результате пожара повреждён гараж, уничтожены два мотоцикла «Урал». Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области