Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга России





Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила Волгоградскую область с Днем образования, передает V102.RU со ссылкой на телеканал «Вместе-РФ».

Спикер отметила, что на протяжении столетий регион служит надежным щитом, закрывающим южные рубежи России. Она также назвала Волгоградскую область землей с героическими прошлым, на счету уроженцев которой «немало ратных и трудовых подвигов, ставших примерами стойкости, мужества и высочайшей самоотдачи».

Регион является важным сельскохозяйственным и индустриальным центром, он динамично развивается, реализуются масштабные проекты, считает Матвиенко. В регионе многое делается для совершенствования социальной сферы, решения актуальных вопросов.

Также она выразила уверенность в том, что положительные тенденции найдут свое продолжение, а намеченные регионом цели будут достигнуты.