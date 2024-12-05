Политика 05.12.2024 14:33
0
05.12.2024 14:33
Андрей Бочаров сегодня, 5 декабря, продлил полномочия заместителя губернатора Волгоградской области Василия Иванова. Подписано соответствующее постановление главы региона, сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области.
Василий Иванов курирует вопросы, связанные с развитием агропромышленного комплекса Волгоградской области и обеспечением продовольственной безопасности, а также с решением задач в сфере ветеринарии.
Остаются на своих постах также два первых заместителя главы региона Александр Дорждеев и Валерий Бахин, заместитель губернатора и руководитель аппарата главы региона Евгений Харичкин, а также замы Анна Писемская и Олег Николаев.
Матвиенко назвала Волгоградскую область «щитом» юга России05.12.2024 16:00
Политика 05.12.2024 16:00
Андрей Бочаров продлил полномочия замгубернатора Анны Писемской05.12.2024 12:20
Политика 05.12.2024 12:20
Бочаров продлил полномочия замгубернатора Геннадия Шевцова04.12.2024 12:11
Политика 04.12.2024 12:11
Время созидать: губернатор Андрей Бочаров пообещал региону 2,4 триллиона рублей инвестиций02.12.2024 11:35
Политика 02.12.2024 11:35
Доверяй, но проверяй: Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов28.11.2024 17:41
Политика 28.11.2024 17:41
Андрей Бочаров поручил подготовить регион к сезонному обострению ОРВИ18.11.2024 11:29
Политика 18.11.2024 11:29
В Волгоградской области главу Иловли выберут 6 декабря17.11.2024 18:23
Политика 17.11.2024 18:23
Андрей Бочаров проводит сессию по развитию строительной отрасли15.11.2024 11:48
Политика 15.11.2024 11:48
«Кое-кто немало взволнован»: в Волгограде Бочаров после громкого заявления отправился на Совет облдумы13.11.2024 11:20
Политика 13.11.2024 11:20
Андрей Бочаров предложил разрешить партиям отзывать депутатов12.11.2024 20:19
Политика 12.11.2024 20:19
В Урюпинске избрали нового-старого главу10.11.2024 14:06
Политика 10.11.2024 14:06
Развитие региона и поддержка граждан: Бочаров обозначил приоритеты нового бюджета Волгоградской области07.11.2024 10:26
Политика 07.11.2024 10:26
В Молодежный парламент при Госдуме из Волгограда делегируют 30-летнего участника СВО06.11.2024 19:30
Политика 06.11.2024 19:30
В облдуме одобрили новые штрафы для волгоградцев до 100 тысяч рублей06.11.2024 18:55
Политика 06.11.2024 18:55
Василий Данков переизбран главой Фролово Волгоградской области06.11.2024 18:08
Политика 06.11.2024 18:08