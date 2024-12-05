Происшествия

«Один на боку»: стали известны перекрывшей движение на трассе Р-22 под Волгоградом аварии

Происшествия 05.12.2024 13:11
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05.12.2024 13:11


Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием фуры DAF и грузовика Hyundai. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в аварии пострадал пассажир грузовика.


 

- На 925 км автодороги Р-22 «Каспий» произошла авария с участием автомашин Hyundai AF 4943 и DAF.  В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте находятся экипажи областной Госавтоинспекции, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На кадрах видно, как один из грузовиков в результате столкновения перевернулся на бок. Временно на участке дороги введено реверсивное движение. 

Ранее сообщалось о дорожном заторе под Волгоградом из-за того, что попавшие в аварию грузовики перекрыли две полосы московской трассы. 

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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