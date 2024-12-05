«Один на боку»: стали известны перекрывшей движение на трассе Р-22 под Волгоградом аварии





Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия с участием фуры DAF и грузовика Hyundai. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области, в аварии пострадал пассажир грузовика.





- На 925 км автодороги Р-22 «Каспий» произошла авария с участием автомашин Hyundai AF 4943 и DAF. В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai с травмами доставлен в медицинское учреждение. На месте находятся экипажи областной Госавтоинспекции, - уточнили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

На кадрах видно, как один из грузовиков в результате столкновения перевернулся на бок. Временно на участке дороги введено реверсивное движение.

Ранее сообщалось о дорожном заторе под Волгоградом из-за того, что попавшие в аварию грузовики перекрыли две полосы московской трассы.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области