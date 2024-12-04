Россиянам предложат оценивать работу чиновников через «Госуслуги»





У россиян может появиться возможность оценивать эффективность работы депутатов Госдумы, губернаторов и глав города на портале госуслуг. Такой законопроект внесла 4 декабря в ГД замглавы комитета по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева.

Поскольку механизмы оценки деятельности депутатов всех уровней отсутствуют, а работа губернаторов и глав муниципалитетов оценивается только президентом РФ и правительством, то таким образом, подчеркивается авторами законопроекта, граждане ограничены выражать свое мнение о работе народных избранников.

Чтобы это исправить, предлагается разрешить ежегодное голосование эффективности деятельности депутатов Госдумы и муниципальных образований, а также губернаторов и глав городов и районов. Предполагается, что оно будет проходить в «тайном» формате.

– Граждане смогут выставлять оценки на основе своего представления, насколько работа депутата или чиновника улучшает их жизнь и насколько должностное лицо справляется со своими обязанностями. Оценки будут анонимными и агрегироваться для формирования публичных рейтингов, доступных гражданам и властям, — гласит пояснительная записка.

Такой способ позволит повысить эффективность госуправления и создаст стимулы для работы депутатов и чиновников. В случае принятия закона он вступит в силу со дня его официального опубликования.