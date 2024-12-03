В хуторе под Волгоградом сгорела легковушка вместе с гаражом





В Алексеевском районе Волгоградской области сгорел автомобиль вместе с постройкой. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС России по региону, пожар произошел накануне вечером в хуторе Стеженском.

Сообщение о возгорании гаража поступило на пульт диспетчера в 18:46.

- В 19:14 пожар был потушен огнеборцами 26-й ПСЧ. В результате пожара повреждён гараж, уничтожен автомобиль «ВАЗ- 2107». Пострадавших нет, - уточнили в ведомстве.

Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки автомобиля.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области