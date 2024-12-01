Расследования

Под Волгоградом мужчина выстрелил себе в живот при изготовлении оружия

Расследования 01.12.2024 10:39
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01.12.2024 10:39


В Николаевском районе Волгоградской области местный житель получил травмы при изготовлении огнестрельного оружия. Как сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области, по факту незаконного хранения оружия заведено уголовное дело.

Установлено, что 12 августа нынешнего года в центральную районную  больницу поступил 40-летний мужчина с огнестрельным ранением в живот. О данном факте медики сразу же сообщили в полицию. 

- Полицейскими было установлено, что пострадавший в домашних условиях занимался незаконным изготовлением огнестрельного оружия из подручных средств. Во время сборки произошла детонация, и мужчина получил ранение в живот, - рассказали в региональном главке. 

В ходе обыска дома у него обнаружили два короткоствольных самодельных оружия. Обвиняемый в свое оправдание рассказал, что изготавливал оружие в целях отпугивать птиц на своих сельскохозяйственных угодьях. 

Дело передано в Николаевский районный суд.

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