



В Быковском районе Волгоградской области продолжаются поиски 48-летнего рыбака, утонувшего во время ловли на Волгоградском водохранилище. Уже третьи сутки тело мужчины не могут найти под толщей воды. Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», сразу после падения сотрудника ООО «Рыбторг» в воду его пытались спасти коллеги.

Напомним, что трагедия разыгралась вблизи поселка Молодежный. При постановке рыболовной сети мужчина упал в воду и пропал из вида.

– Сначала отыскать мужчину надеялись его коллеги. Сотрудники компании, которая занимается рыболовством, задействовали в поисках эхолоты и санары, однако их усилия не увенчались успехом. Поняв, что самостоятельно не справятся, они сообщили о случившемся в экстренные службы, – сообщили источники «Высоты 102».

К поискам 27 ноября подключились профессионалы, однако на ночь мероприятия приходилось прервать. Возобновились поиски с привлечением водолазов утром 28 ноября.

– В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, – сообщили сегодня в СУ СК России по Волгоградской области.