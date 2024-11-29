Происшествия

Искали даже с эхолотами: на Волгоградском водохранилище продолжаются поиски пропавшего рыбака

Происшествия 29.11.2024 15:13
0
29.11.2024 15:13


В Быковском районе Волгоградской области продолжаются поиски 48-летнего рыбака, утонувшего во время ловли на Волгоградском водохранилище. Уже третьи сутки тело мужчины не могут найти под толщей воды. Меж тем, как стало известно ИА «Высота 102», сразу после падения сотрудника ООО «Рыбторг» в воду его пытались спасти коллеги. 

Напомним, что трагедия разыгралась вблизи поселка Молодежный. При постановке рыболовной сети мужчина упал в воду и пропал из вида. 

Сначала отыскать мужчину надеялись его коллеги. Сотрудники компании, которая занимается рыболовством, задействовали в поисках эхолоты и санары, однако их усилия не увенчались успехом. Поняв, что самостоятельно не справятся, они сообщили о случившемся в экстренные службы, – сообщили источники «Высоты 102». 

К поискам 27 ноября подключились профессионалы, однако на ночь мероприятия приходилось прервать. Возобновились поиски с привлечением водолазов утром 28 ноября.

– В настоящее время поисковые мероприятия продолжаются, – сообщили сегодня в СУ СК России по Волгоградской области. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
29.11.2024 18:43
Происшествия 29.11.2024 18:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2024 18:08
Происшествия 29.11.2024 18:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2024 15:46
Происшествия 29.11.2024 15:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2024 13:44
Происшествия 29.11.2024 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.11.2024 08:08
Происшествия 29.11.2024 08:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 21:38
Происшествия 28.11.2024 21:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 20:52
Происшествия 28.11.2024 20:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 17:10
Происшествия 28.11.2024 17:10
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 15:12
Происшествия 28.11.2024 15:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 12:09
Происшествия 28.11.2024 12:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 11:26
Происшествия 28.11.2024 11:26
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 10:01
Происшествия 28.11.2024 10:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
28.11.2024 08:32
Происшествия 28.11.2024 08:32
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2024 18:41
Происшествия 27.11.2024 18:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.11.2024 12:03
Происшествия 27.11.2024 12:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:43
В Волжском на ул. Пушкина иномарка сбила насмерть пешеходаСмотреть фотографииCмотреть видео
18:34
«Шесть дней будем болтаться в море»: волгоградка намерена продолжать голодовку на лайнере Swan Hellenic DianaСмотреть фотографии
18:08
Под Волгоградом фура с капустой перекрыла участок трассы Р-22Смотреть фотографии
17:54
В Волжском из-за обрезки тополей перекроют улицу 30 ноябряСмотреть фотографии
17:13
Экс-жених блогерши Чиковани поехал в колонию за хищение 60 млн рублейСмотреть фотографии
17:10
В Волгограде проложили новый трубопровод к домам на ул. КузнецкойСмотреть фотографии
16:57
Стали известны подробности из уголовного дела о наезде BMW на волгоградкуСмотреть фотографии
16:19
В Волгограде ликвидировали крупную свалку в Дзержинском районеСмотреть фотографии
16:03
Суд отправил в СИЗО студентов из Казани, укравших 8 млн у бойца СВОСмотреть фотографии
15:46
Спасателям пришлось вскрывать квартиру с полуторагодовалым ребенком внутриСмотреть фотографии
15:13
Искали даже с эхолотами: на Волгоградском водохранилище продолжаются поиски пропавшего рыбакаСмотреть фотографии
14:40
Пенсионеру, переехавшему ребенка на Mitsubishi, вынесли приговорСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
Полиция Волгограда объявила в розыск бежавшего из России треш-блогера РыжулюСмотреть фотографии
13:32
УФАС соберет комиссию из-за скандальной рекламы в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
13:24
Дело задавившего волгоградку водителя BMW Александра Пака передали в СУ СКРСмотреть фотографии
12:35
В Москве умерла волгоградка, задавленная водителем BMW ПакомСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде продолжаются поиски подростка, сбежавшего через окно из больницы-15Смотреть фотографии
11:44
В Волгограде УК расплатится за разбитый фасадным камнем автомобильСмотреть фотографии
11:42
Битва процентов: эксперты рассказали о редком шансе получить высокий доход от инвестицийСмотреть фотографии
11:33
Под Волгоградом с беспилотниками искали в снежном плену застрявших автомобилистовСмотреть фотографии
11:27
Врачи рассказали о состоянии выжившей в смертельном ДТП на трассе Р-22Смотреть фотографии
10:44
МБУ «Северное» закупило аппарат УЗИ для ветпомощи бездомным собакамСмотреть фотографии
10:01
«Восемь лет я копила деньги»: волгоградка объявила голодовку на круизном лайнере Swan Hellenic DianaСмотреть фотографииCмотреть видео
09:35
Жителю Волгоградской области дали 10 лет «строгача» за убийство дядиСмотреть фотографии
09:35
Акция Банка Уралсиб – «Год ЖКУ за наш счет!»Смотреть фотографии
09:01
Под Волгоградом суд признал виновным бизнесмена в исчезновении баскетбольной площадкиСмотреть фотографии
08:25
Волгоградцев 1 декабря ждет подорожание билетов на поезда на 11%Смотреть фотографии
08:08
В Волжском 2-летний ребенок получил тяжелые ожоги трети телаСмотреть фотографии
07:46
Волгоградцы рассказали, на сколько подорожал хлеб в частных пекарняхСмотреть фотографии
06:17
Ночные заморозки до -7 спрогнозировали в выходные в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 