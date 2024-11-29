Полиция Волгограда объявила в розыск бежавшего из России треш-блогера Рыжулю

Уроженец Волгограда Кирилл Атаев объявлен полицией региона в федеральный розыск по подозрению в совершении уголовного преступления. Как сообщает ИА «Высота 102», информация о розыске 22-летнего волгоградца появилась на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.





В социальных сетях Атаев известен под псевдонимом Рыжуля. Родившийся в Тракторозаводском районе Волгограда он стал известен, снимая и выкладывая в Сеть треш-видео. Так, например, летом 2024 года 22-летний блогер разделся до трусов и станцевал в таком виде на Красной площади. В декабре 2023 года Атаев в компании с треш-стримершей гулял по Еревану и бесстрашно обнажался в местной аптеке.

Ранее блогер заявлял, что бежал из России в Армению.