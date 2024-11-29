В Волжском 2-летний ребенок получил тяжелые ожоги трети тела





В Волжском Волгоградской области накануне малолетний ребенок получил жуткие ожоги из-за упавшей на него кастрюли с кипятком, сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы.

— Мальчик в возрасте 2 лет госпитализирован в городскую больницу №25 с ожогами тела II и III степени, — рассказал собственный источник издания. — Дома на кухне стояла кастрюля с горячим бульоном на плите, которая и опрокинулась на ребенка.

Известно, что малыш получил 35% поражения кожи. Инцидент случился в многоквартирном доме на бульваре Профсоюзов.